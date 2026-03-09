Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Hankkeiden jälkianalyysi on vastaus rakennusalan ikuisuuskysymykseen

Rakennushankkeissa tehdään lähes poikkeuksetta taloudellinen loppuselvitys. Sen sijaan laajempi jälkianalyysi jää usein tekemättä. Jälkianalyysejä on kuitenkin kehitetty alalla ja suurissa hankkeissa on saatu niistä hyviä kokemuksia.

Kirjoittaja Kaisa Salminen
Kirjoitettu 9. maaliskuuta 2026, 6:00
Aalto-yliopistokiinteistöt tekee kaikista isoimmista kiinteistöistä laajat jälki analyysit. Kuvan Väre-kiinteistö valmistui Espoon Otaniemeen 2018. Kuva: Liisa Takala

Tarve kehittää hankkeiden jälkiarviointia oli noussut esiin jo Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Raklin kehitysvaiheelliset urakat -vinkkilistaa laadittaessa vuonna 2024. Aihe jäi kytemään, ja sitä pohdittiin myös Raklin integroitujen projektitoimitusten (IPT) ja korjausrakentamisen kehittämishankkeiden yhteydessä.

