Hankkeiden jälkianalyysi on vastaus rakennusalan ikuisuuskysymykseen Rakennushankkeissa tehdään lähes poikkeuksetta taloudellinen loppuselvitys. Sen sijaan laajempi jälkianalyysi jää usein tekemättä. Jälkianalyysejä on kuitenkin kehitetty alalla ja suurissa hankkeissa on saatu niistä hyviä kokemuksia.

Tarve kehittää hankkeiden jälkiarviointia oli noussut esiin jo Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Raklin kehitysvaiheelliset urakat -vinkkilistaa laadittaessa vuonna 2024. Aihe jäi kytemään, ja sitä pohdittiin myös Raklin integroitujen projektitoimitusten (IPT) ja korjausrakentamisen kehittämishankkeiden yhteydessä.