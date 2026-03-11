Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Suhdanne Asunnot Rakentaminen Talous

Kova: Asuntoaloitukset painuvat 15000:een

Järjestö ennakoi, että asuntoaloitusten määrä laskee edelleen tänä vuonna, mutta ensi vuonna olisi jo luvassa hienoista kasvua.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 11. maaliskuuta 2026, 8:49
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kova: Asuntoaloitukset painuvat 15000:een
Kuvituskuva. Kuva: Jussi Helttunen

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – Kova ry:n ennuste asuinrakentamisesta tälle ja ensi vuodelle on kaukana kovasta. Järjestö ennakoi, että vuonna 2026 asuntorakentamista käynnistyy ainoastaan 15000 uuden asunnon verran. Se tarkoittaa kuitenkin kohtuullista viidenneksen kasvua vapaarahoitteiselle asuntotuotannolle, sillä Kovan näkemyksen mukaan tänä vuonna valtion tukemia asuntoja aloitetaan vain 4800 kappaletta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kova: Asuntoaloitukset painuvat 15000:een”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset