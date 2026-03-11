Kova: Asuntoaloitukset painuvat 15000:een Järjestö ennakoi, että asuntoaloitusten määrä laskee edelleen tänä vuonna, mutta ensi vuonna olisi jo luvassa hienoista kasvua.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – Kova ry:n ennuste asuinrakentamisesta tälle ja ensi vuodelle on kaukana kovasta. Järjestö ennakoi, että vuonna 2026 asuntorakentamista käynnistyy ainoastaan 15000 uuden asunnon verran. Se tarkoittaa kuitenkin kohtuullista viidenneksen kasvua vapaarahoitteiselle asuntotuotannolle, sillä Kovan näkemyksen mukaan tänä vuonna valtion tukemia asuntoja aloitetaan vain 4800 kappaletta.