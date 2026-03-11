Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lujatalo rakentaa hoivakodin Raisioon

Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän alkusyksystä 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 11. maaliskuuta 2026, 10:21
Kuva: Haroma & Partners Arkkitehtitoimisto

Raisioon toteutetaan uusi ikääntyneiden hoivakoti, joka tarjoaa 80 asukaspaikkaa yhteisöllistä asumista sekä ympärivuorokautista palveluasumista. Hankkeen tilaajana toimii Plus Hoivakodit ja hoivapalvelujen tarjoamisesta vastaa Ikifit. Rakennustyöt toteuttaa Lujatalo.

