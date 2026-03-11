Lujatalo rakentaa hoivakodin Raisioon
Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän alkusyksystä 2026.
Raisioon toteutetaan uusi ikääntyneiden hoivakoti, joka tarjoaa 80 asukaspaikkaa yhteisöllistä asumista sekä ympärivuorokautista palveluasumista. Hankkeen tilaajana toimii Plus Hoivakodit ja hoivapalvelujen tarjoamisesta vastaa Ikifit. Rakennustyöt toteuttaa Lujatalo.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lujatalo rakentaa hoivakodin Raisioon”