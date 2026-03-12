”Murroksessa pitää pysyä mukana” – Toimintaympäristö muuttuu vauhdilla ja se motivoi nuorta konsulttia WSP:n kestävyysasiantuntija Rose Laaksosesta vauhdilla kehittyvä toimintaympäristö tekee työstä kiinnostavaa ja motivoivaa.

Muutoksen kautta voittoon. Rose Laaksosen perhe muutti Bangladeshista Suomeen Pietarsaareen, kun hän oli 8-vuotias. Uudessa maassa kaikki oli outoa, kielikin oli erikoinen ja vieras. Hänen piti oppia sopeutumaan, ja sen hän teki vanhempiensa kannustamana.