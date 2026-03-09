NIB teki uuden rahoitusdiilin Turun kaupungin kanssa – 250 miljoonaa euroa kouluihin ja päiväkoteihin Hankekokonaisuuteen kuuluu yksitoista peruskoulua, viisi yhdistettyä koulu- ja päiväkotirakennusta, kolme erillistä päiväkotia ja yksi toisen asteen ammattioppilaitos.

Pohjoismaiden Investointipankki NIB ja Turun kaupunki ovat tehneet 250 miljoonan euron puitesopimuksen, jolla rahoitetaan koulujen ja päiväkotien rakentamista ja peruskorjausta.