NIB teki uuden rahoitusdiilin Turun kaupungin kanssa – 250 miljoonaa euroa kouluihin ja päiväkoteihin

Hankekokonaisuuteen kuuluu yksitoista peruskoulua, viisi yhdistettyä koulu- ja päiväkotirakennusta, kolme erillistä päiväkotia ja yksi toisen asteen ammattioppilaitos.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. maaliskuuta 2026, 12:24
Turun väkiluku kasvaa tasaisesti, mutta samaan aikaan suuri osa kaupungin opetusinfrasta on ikääntymässä. Nyt kouluhankkeiden rahoittajaksi tulee myös Pohjoismainen Investointipankki. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Pohjoismaiden Investointipankki NIB ja Turun kaupunki ovat tehneet 250 miljoonan euron puitesopimuksen, jolla rahoitetaan koulujen ja päiväkotien rakentamista ja peruskorjausta.

