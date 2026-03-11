Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Projektit Korjausrakentaminen Rakentaminen

Pylon peruskorjaa yli 160 vuotta vanhan entisen kasarmirakennuksen

Varsinaiset rakennustyöt käynnistynevät maalis-huhtikuun aikana.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 11. maaliskuuta 2026, 13:37
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Pylon peruskorjaa yli 160 vuotta vanhan entisen kasarmirakennuksen
Rakennus 10 toukokuussa 2024. Kuva: Tarja Kärkkäinen

Tuusulassa sijaitsevan Hyrylän entisen varuskunta-alueen vanhin rakennus peruskorjataan. Maaliskuun alussa paikalla on tehty työmaa-alueen valmistelevia toimenpiteitä, kuten aitauksia. Varsinainen rakentaminen käynnistynee maalis-huhtikuun aikana. Peruskorjauksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2027.

