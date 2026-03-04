Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Varte urakoi mittavan kouluhankkeen Helsingissä

Kohteeseen tulee kaksi laajennusosaa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 4. maaliskuuta 2026, 9:30
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Varte urakoi mittavan kouluhankkeen Helsingissä
Havainnekuva Pohjoismaisesta yhtenäiskoulusta. Kuva: JKMM

Varte ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelu ovat allekirjoittaneet projektinjohtourakkasopimuksen Pohjoismaisen yhtenäiskoulun perusparannus- ja laajennushankkeesta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Varte urakoi mittavan kouluhankkeen Helsingissä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset