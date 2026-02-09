Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Uutiset Kiinteistöt Korjausrakentaminen Talous

Vartelle Veho-urakka Raisiosta – myymälä ja korjaamo uuteen uskoon

Urakassa uusitaan ja modenisoidaan autotalon rakenneosat, talotekniikka, julkisivut, vesikatot, sisätilat ja ilmanvaihtojärjestelmät.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. helmikuuta 2026, 10:54
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Vartelle Veho-urakka Raisiosta – myymälä ja korjaamo uuteen uskoon
Raisiossa Ohikulkutien varrella sijaitsevan autotalon korjaustyöt alkavat vielä helmikuun aikana. Hanke valmistuu kesäkuussa 2027. (Kuva:Varte Turku)

Varte Turku aloittaa Vehon automyymälän ja korjaamorakennuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen Raisiossa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vartelle Veho-urakka Raisiosta – myymälä ja korjaamo uuteen uskoon”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset