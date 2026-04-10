Bonavan Riku Patokoski: ”Lamaantuminen ei ole vaihtoehto” Bonavan toimitusjohtajan Riku Patokosken mielestä suhdannevaihteluihin liittyvät tilanteet ovat opettaneet avoimen ja rehellisen viestinnän merkityksen.

Tällä hetkellä asuntorakentamisen tilanne on Suomessa poikkeuksellisen heikko. Kun tilannetta vertaa aiempiin suhdannekäänteisiin, nyt kyse ei ole vain normaalista kysynnän hiljenemisestä, vaan rahoitus- ja luottamuskriisin aiheuttamasta pysähdyksestä, joka on osunut erityisesti vapaarahoitteiseen kerrostalotuotantoon.