Helsingin Hanasaaresta varattiin alue kansainväliselle suunnittelukilpailulle Tarkoitus on käynnistää kilpailu syksyllä.

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan varata Sörnäisten Hanasaaresta 17 hehtaarin alueen kansainvälistä idea- ja toteutuskilpailua varten.

Hanasaaren entisen voimalaitoksen ja sitä ympäröivän alueen kehittäminen on nostettu Helsingin kaupunkistrategiassa 2025–2029 korkean profiilin kaupunkikehityshankkeeksi. Alueelle tavoitellaan arkkitehtonisesti kunnianhimoista ja kansainvälisesti kiinnostavaa, monipuolista ja yhteisöllistä kokonaisuutta, joka kunnioittaa alueen rikasta historiaa vastaten samalla tulevaisuuden tarpeisiin.

Kilpailualueen määrittely on ohjeellinen, ja alueen laajuus tarkentuu jatkovalmistelussa. Varaus on voimassa 31.12.2028 saakka.

Idea- ja toteutuskilpailun valmistelua ja teknisiä selvityksiä jatketaan varauspäätöksen linjausten mukaisesti niin, että kilpailu voi käynnistyä syksyllä 2026.