Kuopion stadionhankkeen kilpailutus alkaa kesällä Huhtikuun aikana pidetään noin kymmenen toimijan kanssa kahdenkeskiset neuvottelut.

Kuopion Keskuskentän stadionhankkeen hankesuunnitelma valmistuu kevään lopussa ja hankkeen kilpailutus alkaa tulevana kesänä.

Kuopion kaupunki ja sen kumppanina toimiva konsulttiyhtiö KPMG järjestivät reilu viikko sitten stadionhankkeen markkinavuoropuheluun liittyvän alkuinfon. Tilaisuudessa oli lähes 100 kiinnostunutta kuulolla, kun stadionhanketta sekä alueen kaavoitusta ja liiketoimintamahdollisuuksia esiteltiin toimijoille.

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on saada käsitys siitä, millaisena kokonaisuutena hanke kannattaisi viedä kilpailutukseen. Tavoitteena on osallistaa markkinatoimijoita ja hyödyntää heidän näkemyksiään kilpailutuksen suunnittelussa. Kaupunki toivoo osallistujilta näkemyksiä myös hankkeen läpiviennin aikataulusta.

”Meillä oli tilaisuudessa kuulolla useita rakennusliikkeitä sekä muita potentiaalisia kehityskumppaneita, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua markkinavuoropuheluun”, rakennuttajapäällikkö Marko Väätäinen Kuopion kaupungin Tilapalveluilta sanoo tiedotteessa.

Seuraava vaihe on noin kymmenen toimijan kanssa pidettävät kahdenkeskiset neuvottelut, jotka tapahtuvat huhtikuun aikana. Tämän lisäksi markkinatoimijoilta pyydetään kirjallisia vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat esimerkiksi hankkeen mahdollisia toteutusmuotoja, laajuutta ja toteutustapaa, kaavoitusta ja tontinkäyttöä, kaupallisia edellytyksiä sekä sopimus- ja yhteistyörakenteita.

Kaikki markkinavuoropuhelusta koottu tieto kerätään yhteen huhtikuun lopussa ja materiaalia käytetään apuna hankesuunnittelussa. Markkinavuoropuhelu päättyy toukokuussa.

Hankkeessa on kyse Mölymäelle suunniteltavasta modernista, noin 8000 katsojan urheilu- ja tapahtumastadionista. Sen yhteyteen on tarkoitus toteuttaa myös liiketiloja, asumista ja palveluita, jotka tuovat alueelle ympärivuotista toimintaa, tapahtumia, työpaikkoja ja uutta veto- ja elinvoimaa koko alueelle.