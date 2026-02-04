Xpartners osti jälleen konsulttiyrityksen Suomesta
Ostokohde tarjoaa kattavaa projekti- ja kustannusjohtamista.
Ruotsalainen ympäristö- ja yhteiskuntarakentamisen konsultointiin erikoistunut konserni Xpartners on ostanut suomalaisen Inteconin. Vuonna 2022 perustettu Intecon toimii rakennusalan projektinjohdon ja konsultoinnin parissa.
