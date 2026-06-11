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Kategoriat Suurimmat 2025 Infra Rakentaminen Talous

KSBR haali menettämäänsä liikevaihtoa takaisin – ”Se markkinahan tosiaan vähän kuin ajoi seinään”

Tuulivoimainfran rakentaminen toi joinakin vuosina jopa yli puolet yhtiön liikevaihdosta. Markkinan tyrehdyttyä yhtiö paikkasi vajetta lähtemällä Ruotsiin.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 11. kesäkuuta 2026, 22:26
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KSBR on laajentanut akkuenergiavarastojen rakentamiseen. Tätä kohdetta tehdään brittiläiselle tilaajalle Kauhavalla. Kuva: KSBR / Jarkko Laine

Viime vuosi oli Keski-Suomen Betonirakenteelle (KSBR) parin laskuvuoden jälkeen jälleen vahva kannattavan kasvun vuosi. Yhtiön liikevaihto kasvoi 63,5 prosenttia 123,8 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali koheni 8,5 prosenttiin. Kasvullaan se jäi niukin naukin ulos rakennusliikkeiden Suurimmat-selvityksen kymmenen vauhdikkaimman kasvajan joukosta.

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