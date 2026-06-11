KSBR haali menettämäänsä liikevaihtoa takaisin – ”Se markkinahan tosiaan vähän kuin ajoi seinään”
Tuulivoimainfran rakentaminen toi joinakin vuosina jopa yli puolet yhtiön liikevaihdosta. Markkinan tyrehdyttyä yhtiö paikkasi vajetta lähtemällä Ruotsiin.
Viime vuosi oli Keski-Suomen Betonirakenteelle (KSBR) parin laskuvuoden jälkeen jälleen vahva kannattavan kasvun vuosi. Yhtiön liikevaihto kasvoi 63,5 prosenttia 123,8 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali koheni 8,5 prosenttiin. Kasvullaan se jäi niukin naukin ulos rakennusliikkeiden Suurimmat-selvityksen kymmenen vauhdikkaimman kasvajan joukosta.
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