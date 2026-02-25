Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
KSBR rakentaa energiavaraston Etelä-Pohjanmaalle

Energiavaraston rakentaminen käynnistyy keväällä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. helmikuuta 2026, 11:50
Kuva: Tomas Ärlemo

Keski-Suomen Betonirakenne (KSBR) rakentaa energiavaraston osaksi uusiutuvan energian yhtiö OX2:n Korkeamaan-tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle. KSBR sopi jo aiemmin viime vuonna OX2:n kanssa Korkeamaan-tuulipuiston rakentamisesta Soinin kuntaan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “KSBR rakentaa energiavaraston Etelä-Pohjanmaalle”

