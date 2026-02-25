KSBR rakentaa energiavaraston Etelä-Pohjanmaalle
Energiavaraston rakentaminen käynnistyy keväällä.
Keski-Suomen Betonirakenne (KSBR) rakentaa energiavaraston osaksi uusiutuvan energian yhtiö OX2:n Korkeamaan-tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle. KSBR sopi jo aiemmin viime vuonna OX2:n kanssa Korkeamaan-tuulipuiston rakentamisesta Soinin kuntaan.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “KSBR rakentaa energiavaraston Etelä-Pohjanmaalle”