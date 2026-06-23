Kuopion stadionin hankesuunnitelma hyväksyttiin
Kaupungin investointiosuuden arvioidaan olevan noin 13 miljoonaa euroa.
Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 22. kesäkuuta Keskuskentän stadionin hankesuunnitelman. Hanke etenee seuraavaan vaiheeseen, jossa käynnistetään toteutuksen valmistelu, kumppanuusmallin tarkentaminen sekä kilpailutus. Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan loppuvuodesta 2027 riippuen valittavasta hankemallista.
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