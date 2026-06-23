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Kategoriat Suunnittelu Projektit Rakentaminen

Kuopion stadionin hankesuunnitelma hyväksyttiin

Kaupungin investointiosuuden arvioidaan olevan noin 13 miljoonaa euroa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 23. kesäkuuta 2026, 8:41
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Ei kommentteja artikkeliin Kuopion stadionin hankesuunnitelma hyväksyttiin
Kuopion Keskuskentän nykyinen stadion. Kuva: Raimo Pesonen / Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 22. kesäkuuta Keskuskentän stadionin hankesuunnitelman. Hanke etenee seuraavaan vaiheeseen, jossa käynnistetään toteutuksen valmistelu, kumppanuusmallin tarkentaminen sekä kilpailutus. Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan loppuvuodesta 2027 riippuen valittavasta hankemallista.

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