Lapset suunnittelivat erityisen asuinalueen Muuramessa – ”Itsekin toivoisin enemmän värejä rakentamiseen”
Kuvataidekoulun oppilaat ehdottivat, että Muurameen kaavoitetaan Kuviskatu.
Muuramessa hyväksyttiin kunnanvaltuustossa hieman harvinaisempi rakennustapaohje omakotitalorakentajille. Ensinnäkin paikalliset ohjeet ovat yleensä suosituksia, mutta tämä on lainvoimainen, koska hyväksyjänä oli valtuusto. Toiseksi rakennustapaohjeen tekivät 10–12-vuotiaat lapset.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lapset suunnittelivat erityisen asuinalueen Muuramessa – ”Itsekin toivoisin enemmän värejä rakentamiseen””