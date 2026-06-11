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Kategoriat Uutiset Suunnittelu

Lapset suunnittelivat erityisen asuinalueen Muuramessa – ”Itsekin toivoisin enemmän värejä rakentamiseen”

Kuvataidekoulun oppilaat ehdottivat, että Muurameen kaavoitetaan Kuviskatu.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 11. kesäkuuta 2026, 6:00
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Kuvassa Muuramen Kuvataidekoulun lasten näkemyksiä Kuviskadusta. Ylhäältä vasemmalta tekijöinä Iina Köri, Hilma Remes, Sisu Riihimäki ja Inkeri Korpinen. Kuva: Arja Reiman

Muuramessa hyväksyttiin kunnanvaltuustossa hieman harvinaisempi rakennustapaohje omakotitalorakentajille. Ensinnäkin paikalliset ohjeet ovat yleensä suosituksia, mutta tämä on lainvoimainen, koska hyväksyjänä oli valtuusto. Toiseksi rakennustapaohjeen tekivät 10–12-vuotiaat lapset.

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