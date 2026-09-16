Väylävirasto kokeilee uudenlaista ratapölkkyä – mahdollistaa raideleveyden muuttamisen
Kokeilu ei tarkoita päätöstä Simon ja Kemin välisen radan tai Suomen rataverkon raideleveyden muuttamisesta,
Väylävirasto kokeilee Lapissa Simon ja Kemin välillä uudenlaista ratapölkkyä, joka osaltaan voisi mahdollistaa raideleveyden muuttamisen kapeampaan eurooppalaiseen standardileveyteen. Noin 600 metrin koeosuus rakennetaan osana Oulu-Laurila-hanketta.
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