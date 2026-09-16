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Kategoriat Infra

Väylävirasto kokeilee uudenlaista ratapölkkyä – mahdollistaa raideleveyden muuttamisen

Kokeilu ei tarkoita päätöstä Simon ja Kemin välisen radan tai Suomen rataverkon raideleveyden muuttamisesta,

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 16. syyskuuta 2026, 9:32
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Ei kommentteja artikkeliin Väylävirasto kokeilee uudenlaista ratapölkkyä – mahdollistaa raideleveyden muuttamisen
Kuvituskuva. Kuva: NRC Group Kuva: NRC

Väylävirasto kokeilee Lapissa Simon ja Kemin välillä uudenlaista ratapölkkyä, joka osaltaan voisi mahdollistaa raideleveyden muuttamisen kapeampaan eurooppalaiseen standardileveyteen. Noin 600 metrin koeosuus rakennetaan osana Oulu-Laurila-hanketta.

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