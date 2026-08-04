JM-Suomen taksonomia-talo valmistui Helsingissä – jatkoa jo rakenteilla
Projekti-insinööri Lauri Kurrin mukaan Joutsenmerkki toimi hyvänä pohjana raportoinnissa, mutta taksonomian vaatimukset ovat yksityiskohtaisempia.
JM Suomi on saanut valmiiksi ensimmäisen EU-taksonomian mukaisesti rakentamansa kerrostalon Helsingin Herttoniemessä. Insinöörinkadulle valmistunut kohde on rakennettu Eden Asunnot ky:lle.
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