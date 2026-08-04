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Kategoriat Ympäristö Asunnot Rakentaminen Talous Uutiset

JM-Suomen taksonomia-talo valmistui Helsingissä – jatkoa jo rakenteilla

Projekti-insinööri Lauri Kurrin mukaan Joutsenmerkki toimi hyvänä pohjana raportoinnissa, mutta taksonomian vaatimukset ovat yksityiskohtaisempia.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 4. elokuuta 2026, 10:28
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Helsingin Herttoniemeen rakennettu "taksonomiatalo" saa rinnalleen lisää vastaavia. Samalla kohteelle haetaan Leed Gold-ympäristösertifikaattia. (Kuva: JM Suomi)

JM Suomi on saanut valmiiksi ensimmäisen EU-taksonomian mukaisesti rakentamansa kerrostalon Helsingin Herttoniemessä. Insinöörinkadulle valmistunut kohde on rakennettu Eden Asunnot ky:lle.

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