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Kategoriat Energia Infra Rakentaminen Ympäristö

STUK:lta käyttölupa Posivan ydinjäteluolastolle – lopullinen päätös valtioneuvoston käsissä

Eurajoen Olkiluoto on maailman ensimmäinen kohde, jossa käytetyn ydinpolttoaineen geologinen loppusijoituslaitos on edennyt käyttölupavaiheeseen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 4. elokuuta 2026, 10:47
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Käytettyä ydinpolttoainetta sisältävät kapselit sijoitetaan 400 – 450 metrin syvyyteen rakennettuun loppusijoitustilaan Eurajoella. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Säteilyturvakeskus (STUK) on näyttänyt vihreää valoa Posiva oy:n käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemukselle. Työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa STUK toteaa, että käyttöluvan edellyttämät turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

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