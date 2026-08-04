STUK:lta käyttölupa Posivan ydinjäteluolastolle – lopullinen päätös valtioneuvoston käsissä
Eurajoen Olkiluoto on maailman ensimmäinen kohde, jossa käytetyn ydinpolttoaineen geologinen loppusijoituslaitos on edennyt käyttölupavaiheeseen.
Säteilyturvakeskus (STUK) on näyttänyt vihreää valoa Posiva oy:n käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemukselle. Työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa STUK toteaa, että käyttöluvan edellyttämät turvallisuusvaatimukset täyttyvät.
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