”Tilanne on se, että markkina ei vedä” – GRK harkitsee biohiililaitoksensa toiminnan keskeyttämistä
Vielä vuonna 2022 GRK kaavaili jopa viiden biohiililaitoksen rakentamista ja kymmenien miljoonien investointeja.
Kovin odotuksin biohiilen valmistajaksi muutama vuosi sitten ryhtynyt infrarakentaja GRK ilmoitti elokuun alussa harkitsevansa Utajärven biohiili- ja pellettilaitoksen toiminnan keskeyttämistä. Samalla se käynnisti muutosneuvottelut, jotka koskevat laitoksen neljää työntekijää. Heille pyritään löytämään tehtäviä muualta yrityksestä.
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