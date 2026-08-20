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Kategoriat Infra Ympäristö

”Tilanne on se, että markkina ei vedä” – GRK harkitsee biohiililaitoksensa toiminnan keskeyttämistä

Vielä vuonna 2022 GRK kaavaili jopa viiden biohiililaitoksen rakentamista ja kymmenien miljoonien investointeja.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 20. elokuuta 2026, 6:00
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GRK:n biohiililaitos Utajärvellä. Kuva: Vesa Ranta

Kovin odotuksin biohiilen valmistajaksi muutama vuosi sitten ryhtynyt infrarakentaja GRK ilmoitti elokuun alussa harkitsevansa Utajärven biohiili- ja pellettilaitoksen toiminnan keskeyttämistä. Samalla se käynnisti muutosneuvottelut, jotka koskevat laitoksen neljää työntekijää. Heille pyritään löytämään tehtäviä muualta yrityksestä.

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