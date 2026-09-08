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Kategoriat Infra Suunnittelu

Helsingin paraatipaikka menee täysremonttiin – Kaivokatua rakennetaan kahdessa vaiheessa

Päärautatieaseman editse kulkeva Kaivokatu uusitaan joukkoliikennepainotteiseksi kävelykaduksi. Useita vuosia kestävä remontti tehdään kahdessa vaiheessa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 8. syyskuuta 2026, 8:00
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Ei kommentteja artikkeliin Helsingin paraatipaikka menee täysremonttiin – Kaivokatua rakennetaan kahdessa vaiheessa
Tulevaisuudessa Kaivokatua kulkevat jalankulkijat autojen sijaan. Kuva: Ramboll

Helsingin keskustan paraatipaikka, päärautatieaseman editse kulkeva Kaivokatu menee vuosikymmenen lopussa täysremonttiin, jonka seurauksena se uudistuu täysin. Autoliikenteen kaistat poistuvat, ja kadusta tulee joukkoliikennepainotteinen kävelykatu.

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