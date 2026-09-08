Helsingin paraatipaikka menee täysremonttiin – Kaivokatua rakennetaan kahdessa vaiheessa
Päärautatieaseman editse kulkeva Kaivokatu uusitaan joukkoliikennepainotteiseksi kävelykaduksi. Useita vuosia kestävä remontti tehdään kahdessa vaiheessa.
Helsingin keskustan paraatipaikka, päärautatieaseman editse kulkeva Kaivokatu menee vuosikymmenen lopussa täysremonttiin, jonka seurauksena se uudistuu täysin. Autoliikenteen kaistat poistuvat, ja kadusta tulee joukkoliikennepainotteinen kävelykatu.
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