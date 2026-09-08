Jatkeelle toimitilaurakka Helsingin keskustasta – yhdistelmä uudis- ja korjausrakentamista
Jatke Toimitilat on aloittanut rakennustyöt Helsingin Hietalahdessa Kaartin Lasaretin korttelissa. HGR Property Partnersin kanssa tehty urakkasopimus sisältää uuden toimitilarakennuksen sekä vanhan ja suojellun osan peruskorjauksen.
Hankkeessa Abrahaminkadulla sijaitsevaa vanhaa VTT:n rakennusta puretaan asemakaavan sallimassa laajuudessa. Säilytettävä ja suojeltu nelikerroksinen rakennusosa peruskorjataan, ja sisäpihalla olevan kaksikerroksisen rakennuksen tilalle toteutetaan laajennusosa.
Laajennuksen myötä rakennus korotetaan viisikerroksiseksi toimisto- ja liikerakennukseksi. Samalla toteutetaan kaksi maanalaista kellarikerrosta, jonne tulee muun muassa pysäköintiä, huoltotiloja sekä vähittäiskaupan palveluja.
Kohteelle haetaan LEED Platinum -sertifikaattia. Jatke on aloittanut rakennusurakan maanrakennustöillä, louhintatöillä sekä vanhan rakennuksen purulla. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät vauhtiin ensi vuoden aikana.
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