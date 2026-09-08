Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Korjausrakentaminen Asunnot Uutiset

Fira aloitti ison linjasaneerauksen Vantaalla – työn alla lähes 300 asuntoa

Linjasaneerattavat talot ovat valmistuneet 1978 ja niihin uppoaa uusia putkistoja yhteensä 22 kilometriä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. syyskuuta 2026, 8:42
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Fira aloitti ison linjasaneerauksen Vantaalla – työn alla lähes 300 asuntoa
Mittava linjasaneeraus aiotaan saada valmiiksi ensi syksyyn mennessä. (Kuva: Olli Urpela, FIra)

Fira on aloittanut asuntomäärällä mitattuna historiansa suurimman linjasaneerauksensa Vantaan Myyrmäessä. Asunto oy Myyrinaapassa on työkohteena kaikkiaan 282 asuntoa ja yli 2 000 neliömetriä liiketiloja.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Fira aloitti ison linjasaneerauksen Vantaalla – työn alla lähes 300 asuntoa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset