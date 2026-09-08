Fira aloitti ison linjasaneerauksen Vantaalla – työn alla lähes 300 asuntoa
Linjasaneerattavat talot ovat valmistuneet 1978 ja niihin uppoaa uusia putkistoja yhteensä 22 kilometriä.
Fira on aloittanut asuntomäärällä mitattuna historiansa suurimman linjasaneerauksensa Vantaan Myyrmäessä. Asunto oy Myyrinaapassa on työkohteena kaikkiaan 282 asuntoa ja yli 2 000 neliömetriä liiketiloja.
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