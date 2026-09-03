Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Infra

Louhintahiekka yli kaksinkertaisti liikevaihtonsa ja kovensi kasvutavoitteitaan

Kasvun lisäksi yhtiö on pystynyt parantamaan kannattavuuttaan.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 3. syyskuuta 2026, 7:51
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Louhintahiekka yli kaksinkertaisti liikevaihtonsa ja kovensi kasvutavoitteitaan
Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen. Kuva: Louhintahiekka Kuva: Sanna Kaesmae

Infrarakentaja Louhintahiekka löi toukokuun lopussa päättyneellä tilikaudella pöytään käsittämättömän hurjat kasvuluvut. Yhtiön liikevaihto kasvoi peräti 134 prosenttia viime tilikauden 77 miljoonasta eurosta 181 miljoonaan euroon.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Louhintahiekka yli kaksinkertaisti liikevaihtonsa ja kovensi kasvutavoitteitaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset