Louhintahiekka yli kaksinkertaisti liikevaihtonsa ja kovensi kasvutavoitteitaan
Kasvun lisäksi yhtiö on pystynyt parantamaan kannattavuuttaan.
Infrarakentaja Louhintahiekka löi toukokuun lopussa päättyneellä tilikaudella pöytään käsittämättömän hurjat kasvuluvut. Yhtiön liikevaihto kasvoi peräti 134 prosenttia viime tilikauden 77 miljoonasta eurosta 181 miljoonaan euroon.
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