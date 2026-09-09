Destia ja Oulun ammattikorkeakoulu kouluttavat yhdessä talonrakennusalan ammattilaisia infra-alalle
Infra-alalle valmistuvien määrä ei riitä korvaamaan eläköityvää työvoimaa, joten reserviä haetaan talonrakentajista.
Destia ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ovat käynnistäneet uuden muuntokoulutuksen, jonka tavoitteena on vastata infra-alan kasvavaan osaajatarpeeseen. Yhdeksän kuukautta kestävässä koulutusohjelmassa 11 talonrakennusalan ammattilaista kouluttautuu infra-alan tehtäviin työn ohessa.
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