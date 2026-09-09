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Kategoriat Työelämä Koulutus ja tutkimus Rakentaminen Uutiset

Destia ja Oulun ammattikorkeakoulu kouluttavat yhdessä talonrakennusalan ammattilaisia infra-alalle

Infra-alalle valmistuvien määrä ei riitä korvaamaan eläköityvää työvoimaa, joten reserviä haetaan talonrakentajista.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 9. syyskuuta 2026, 8:24
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Infratyömailla riittää säpinää, mutta väki uhkaa loppua kesken muun muassa eläköitymisen myötä. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Destia ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ovat käynnistäneet uuden muuntokoulutuksen, jonka tavoitteena on vastata infra-alan kasvavaan osaajatarpeeseen. Yhdeksän kuukautta kestävässä koulutusohjelmassa 11 talonrakennusalan ammattilaista kouluttautuu infra-alan tehtäviin työn ohessa.

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