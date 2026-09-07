Putoamisturmasta sakot purkutyömaalla – kattoverhouslevy petti tekijän alta
Purkutöitä tehneellä yhtiöllä oli yleinen vaaraohjeistus ja asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma. Muista työmaan vaaroista tai olosuhteista ei kuitenkaan tehty arviointia purkutyön edetessä.
Vaasan hovioikeus on pitänyt ennallaan Satakunnan käräjäoikeuden aiemmin langettamat tuomiot purkutyömaalla taannoin sattuneesta putoamisturmasta. Kyseisessä tapauksessa satakuntalaisen yrityksen työnjohtaja, työnjohtajan esimies ja tulosyksikön johtaja saivat sakkorangaistukset työturvallisuusrikoksesta.
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