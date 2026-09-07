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Kategoriat Uutiset Korjausrakentaminen

Putoamisturmasta sakot purkutyömaalla – kattoverhouslevy petti tekijän alta

Purkutöitä tehneellä yhtiöllä oli yleinen vaaraohjeistus ja asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma. Muista työmaan vaaroista tai olosuhteista ei kuitenkaan tehty arviointia purkutyön edetessä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 7. syyskuuta 2026, 10:40
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Ei kommentteja artikkeliin Putoamisturmasta sakot purkutyömaalla – kattoverhouslevy petti tekijän alta
Työmaan vaarojen arviointia on päivitettävä myös töiden edistyessä ja olosuhteiden muuttuessa. Kuvan työmaa ei liity tapaukseen. Kuva: Jussi Helttunen

Vaasan hovioikeus on pitänyt ennallaan Satakunnan käräjäoikeuden aiemmin langettamat tuomiot purkutyömaalla taannoin sattuneesta putoamisturmasta. Kyseisessä tapauksessa satakuntalaisen yrityksen työnjohtaja, työnjohtajan esimies ja tulosyksikön johtaja saivat sakkorangaistukset työturvallisuusrikoksesta.

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