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Kategoriat Työelämä Asunnot Kiinteistöt Uutiset

Asteljoki pukeutuu nyt Peabin paitaan – pestinä kiinteistökehityksen johtaja

Kiinteistökehitys käsittää Peabilla sekä toimitila- että asuntoliiketoiminnan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 7. syyskuuta 2026, 14:14
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Antti Asteljoen pesti Vesivekissä jäi runsaan vuoden mittaiseksi. Sitä ennen hän toimi muun muassa Turun Teknologiakiinteistöjen operatiivisena johtajana, Lehto Groupin kaupallisena johtajana sekä Saton asumisliiketoiminnan varatoimitusjohtajana. Kuva: Jarno Terho

Peab on nimittänyt kiinteistökehityksen liiketoimintajohtajaksi Antti Asteljoen. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja  työskennellyt aiemmin muun muassa Vesivekissä, Lehto Groupissa, Satossa ja Huoneistokeskuksessa.

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