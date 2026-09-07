Asteljoki pukeutuu nyt Peabin paitaan – pestinä kiinteistökehityksen johtaja Kiinteistökehitys käsittää Peabilla sekä toimitila- että asuntoliiketoiminnan.

Peab on nimittänyt kiinteistökehityksen liiketoimintajohtajaksi Antti Asteljoen. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja työskennellyt aiemmin muun muassa Vesivekissä, Lehto Groupissa, Satossa ja Huoneistokeskuksessa.