Asteljoki pukeutuu nyt Peabin paitaan – pestinä kiinteistökehityksen johtaja
Kiinteistökehitys käsittää Peabilla sekä toimitila- että asuntoliiketoiminnan.
Peab on nimittänyt kiinteistökehityksen liiketoimintajohtajaksi Antti Asteljoen. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja työskennellyt aiemmin muun muassa Vesivekissä, Lehto Groupissa, Satossa ja Huoneistokeskuksessa.
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