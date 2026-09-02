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Kategoriat Talotekniikka Talous Uutiset

A-Insinöörit osti talotekniikkayrityksen Rovaniemeltä

LVI-Konsultointi J. Vaaralan ja A-Insinöörit Suunnittelun fuusio toteutuu ensi vuoden keväällä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 2. syyskuuta 2026, 11:59
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Kuvassa A-Insinööreiltä yksikönjohtaja Sakari Mäenpää Oulusta (vas.) sekä suunnittelujohtaja ja Rovaniemen talotekniikkapalvelujen aluevastaava Jukka Vaarala. Kuva: Petri Teppo

Lvi-suunnitteluun ja -valvontaan erikoistunut LVI-Konsultointi J. Vaarala on liittynyt yrityskaupalla 1.9.2026 osaksi A-Insinöörejä. Yhdistymisellä suunnittelu- ja konsernialan yritys A-Insinöörit laajentaa talotekniikan palvelunsa Rovaniemelle.

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