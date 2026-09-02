A-Insinöörit osti talotekniikkayrityksen Rovaniemeltä
LVI-Konsultointi J. Vaaralan ja A-Insinöörit Suunnittelun fuusio toteutuu ensi vuoden keväällä.
Lvi-suunnitteluun ja -valvontaan erikoistunut LVI-Konsultointi J. Vaarala on liittynyt yrityskaupalla 1.9.2026 osaksi A-Insinöörejä. Yhdistymisellä suunnittelu- ja konsernialan yritys A-Insinöörit laajentaa talotekniikan palvelunsa Rovaniemelle.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “A-Insinöörit osti talotekniikkayrityksen Rovaniemeltä”