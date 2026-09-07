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SEB:n ennuste: Sementin ja teräksen hinnat tuplaksi tulevina vuosina

SEB:n Suomen vastuullisuusjohtaja Anssi Kiviniemen mukaan edessä oleva muutos tuo kustannuspainetta koko rakentamisen arvoketjulle.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 7. syyskuuta 2026, 11:26
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Mikäli EU:n päästökauppa etenee komission ehdottamaan suuntaan, se nostaa muun muassa betonielementtien hintaa. Kuva: Liisa Takala

Finanssikonserni SEB:n tuoreen raportin mukaan komission EU:n päästökauppajärjestelmään ehdottama uudistus tulee lisäämään rakennusalan kustannuspaineita reippaasti.  Samalla se kannustaa investoimaan vähähiilisiin rakennusmateriaaleihin ja uusiutuvaan energiaan.

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