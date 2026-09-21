A-Insinöörit pestasi vety- ja energiaosaajan – uusi kasvujohtaja löytyi Swecosta Suunnittelutalo aikoo kasvattaa rooliaan päästöttömän energiantuotannon, -siirron ja -varastoinnin kumppanina.

A-Insinöörit asettaa lisäpanoksia vetytalouteen ja energiamurrokseen. Yhtiön uudeksi teollisuus- ja talotekniikan toimialan kasvujohtajaksi on nimitetty Tomas Norrena, joka on ollut liiketoiminnan kehitys- ja myyntitehtävistä muun muassa vetytalouden ja teollisen kiertotalouden hankkeissa.