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A-Insinöörit pestasi vety- ja energiaosaajan – uusi kasvujohtaja löytyi Swecosta

Suunnittelutalo aikoo kasvattaa rooliaan päästöttömän energiantuotannon, -siirron ja -varastoinnin kumppanina.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 21. syyskuuta 2026, 10:44
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Ei kommentteja artikkeliin A-Insinöörit pestasi vety- ja energiaosaajan – uusi kasvujohtaja löytyi Swecosta
Tomas Norrenan vastuulla on energiamurrokseen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen. (Kuva: A-Insinöörit)

A-Insinöörit asettaa lisäpanoksia vetytalouteen ja energiamurrokseen. Yhtiön uudeksi teollisuus- ja talotekniikan toimialan kasvujohtajaksi on nimitetty Tomas Norrena, joka on ollut liiketoiminnan kehitys- ja myyntitehtävistä muun muassa vetytalouden ja teollisen kiertotalouden hankkeissa.

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