A-Insinöörit pestasi vety- ja energiaosaajan – uusi kasvujohtaja löytyi Swecosta
Suunnittelutalo aikoo kasvattaa rooliaan päästöttömän energiantuotannon, -siirron ja -varastoinnin kumppanina.
A-Insinöörit asettaa lisäpanoksia vetytalouteen ja energiamurrokseen. Yhtiön uudeksi teollisuus- ja talotekniikan toimialan kasvujohtajaksi on nimitetty Tomas Norrena, joka on ollut liiketoiminnan kehitys- ja myyntitehtävistä muun muassa vetytalouden ja teollisen kiertotalouden hankkeissa.
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