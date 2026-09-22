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Kategoriat Infra Ympäristö

Tutkimus: Betonin murskaus purkutyömaalla on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta

Oulun yliopiston koordinoimassa tutkimushankkeessa tutkittiin betonimurskeen hyödyntämistä. Pohjois-Suomessa siinä ollaan paljon etelää jäljessä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 22. syyskuuta 2026, 6:00
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Vanhaa Oulun yliopistollisen sairaalan lastensairaalaa purettiin elokuussa. Purkubetoni hyödynnetään Oulun satamassa. Kuva: Daniel Wallenius

Vanhaa Oulun yliopistollisen sairaalan lastensairaalaa purettiin elokuussa. Purkubetoni hyödynnetään Oulun satamassa. Kuva: Daniel Wallenius

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