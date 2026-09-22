Tutkimus: Betonin murskaus purkutyömaalla on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta
Oulun yliopiston koordinoimassa tutkimushankkeessa tutkittiin betonimurskeen hyödyntämistä. Pohjois-Suomessa siinä ollaan paljon etelää jäljessä.
Vanhaa Oulun yliopistollisen sairaalan lastensairaalaa purettiin elokuussa. Purkubetoni hyödynnetään Oulun satamassa. Kuva: Daniel Wallenius
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