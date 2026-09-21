Itäkeskuksen joukkoliikenneterminaalista arkkitehtuurikisa – positiivista ilmettä Itä-Helsinkiin
Arkkitehtuurikilpailun voittaja julkistetaan huhtikuussa 2027. Alustavan aikataulun mukaan uusi joukkoliikenneterminaali valmistuisi vuonna 2032.
Helsingin Itäkeskuksen uuden joukkoliikenneterminaalin suunnittelusta järjestetään arkkitehtuurikilpailu, jonka myötä terminaalista tulee kaupunkikuvallisesti kiinnostava portti Itä-Helsingin uuteen keskustaan.
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