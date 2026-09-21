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Kategoriat Arkkitehtuuri Projektit Rakentaminen Uutiset

Itäkeskuksen joukkoliikenneterminaalista arkkitehtuurikisa – positiivista ilmettä Itä-Helsinkiin

Arkkitehtuurikilpailun voittaja julkistetaan huhtikuussa 2027. Alustavan aikataulun mukaan uusi joukkoliikenneterminaali valmistuisi vuonna 2032.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 21. syyskuuta 2026, 11:54
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Ei kommentteja artikkeliin Itäkeskuksen joukkoliikenneterminaalista arkkitehtuurikisa – positiivista ilmettä Itä-Helsinkiin
itäkeskus helsingin kaupunki
Joukkoliikenneterminaali on osa Itäkeskuksen muutosta lähiöstä kaupunkimaisemmaksi keskustaksi. (Kuva: Helsingin kaupunki)

Helsingin Itäkeskuksen uuden joukkoliikenneterminaalin suunnittelusta järjestetään arkkitehtuurikilpailu, jonka myötä terminaalista tulee kaupunkikuvallisesti kiinnostava portti Itä-Helsingin uuteen keskustaan.

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