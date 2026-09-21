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Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

Moreenin liittymä valmistui etuajassa Hämeenlinnassa – urakoitsijana GRK

Liittymän avautuessa otetaan käyttöön myös Taipaleentie, Moreenikatu ja Graniittikatu, isoille ajoneuvoyhdistelmille mitoitettu pysäköintialue sekä uudet jalankulun ja pyöräilyn yhteydet.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 21. syyskuuta 2026, 9:20
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Moreenin eritasoliittymä on Väyläviraston ja Hämeenlinnan kaupungin yhteishanke, jonka kustannusarvio on ollut runsaat 13 miljoonaa euroa. (Kuva: Väylävirasto)

Vt 3 Moreenin eritasoliittymä Hämeenlinnassa avataan liikenteelle tänään 24.9.2026. Liittymä saadaan käyttöön etuajassa kaksi kuukautta etuajassa, sillä alkuperäisen aikataulun mukaan sen oli määrä valmistua marraskuussa.

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