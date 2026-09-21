Moreenin liittymä valmistui etuajassa Hämeenlinnassa – urakoitsijana GRK
Liittymän avautuessa otetaan käyttöön myös Taipaleentie, Moreenikatu ja Graniittikatu, isoille ajoneuvoyhdistelmille mitoitettu pysäköintialue sekä uudet jalankulun ja pyöräilyn yhteydet.
Vt 3 Moreenin eritasoliittymä Hämeenlinnassa avataan liikenteelle tänään 24.9.2026. Liittymä saadaan käyttöön etuajassa kaksi kuukautta etuajassa, sillä alkuperäisen aikataulun mukaan sen oli määrä valmistua marraskuussa.
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