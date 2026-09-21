Lujatalolle muutosurakka Helsingin Herttoniemestä – väistötilat lukiolle ja peruskoululle Rakennustyöt ovat jo käynnissä ja hankkeen on määrä valmistua syksyllä 2027.

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Lujatalo on aloittanut Helsingin Herttoniemessä rakennustyöt, jossa entiset ammattioppilaitoksen tilat muutetaan Itä-Helsingin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen väistötiloiksi. Abraham Wetterintiellä sijaitsevan kohteen muutostöiden laajuus on piha-alueineen runsaat 9 000 neliötä.

Rakennus on valmistunut vuonna 1966, minkä jälkeen sitä on laajennettu ja saneerattu useaan otteeseen. Rakennus on alun perin suunniteltu autokaupaksi ja korjaamoksi. Viime vuosina kiinteistö on toiminut ammattiopiston käytössä. Hankkeen rakennuttajakonsulttina on Reforma Property Development.

Tulevia väistötiloja käyttävät tulevina vuosina muun muassa Laajasalon peruskoulu, Porolahden peruskoulun yksiköt, Roihuvuoren ala-aste, Brändö lågstadium sekä Brändö gymnasium. Hankkeen on määrä valmistua syksyllä 2027.