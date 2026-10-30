Junatien metrosilta uusitaan ahtaassa paikassa Helsingissä – Kehitysvaiheen ideat lyhensivät liikennekatkoa merkittävästi
Hankkeeseen kuului kehitysvaihe, jonka aikana löydettiin paljon aikaa säästäviä ratkaisuja.
Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan Junatien metrosillan huono kunto paljastui säännöllisesti tehtävässä yleistarkastuksessa. Tämän jälkeen sillalle tehtiin kattavampi erikoistarkastus ja kantavuustarkastelu.
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