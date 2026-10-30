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Kategoriat Uutiset Infra

Junatien metrosilta uusitaan ahtaassa paikassa Helsingissä – Kehitysvaiheen ideat lyhensivät liikennekatkoa merkittävästi

Hankkeeseen kuului kehitysvaihe, jonka aikana löydettiin paljon aikaa säästäviä ratkaisuja.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 30. lokakuuta 2026, 6:12
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Ei kommentteja artikkeliin Junatien metrosilta uusitaan ahtaassa paikassa Helsingissä – Kehitysvaiheen ideat lyhensivät liikennekatkoa merkittävästi
Junatien metrosilta sijaitsee tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä. Kuva: Kreate

Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan Junatien metrosillan huono kunto paljastui säännöllisesti tehtävässä yleistarkastuksessa. Tämän jälkeen sillalle tehtiin kattavampi erikoistarkastus ja kantavuustarkastelu.

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