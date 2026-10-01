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Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

Vuoden katutyömaat palkittiin Helsingissä, Espoossa ja Turussa – ”Parhailla työmailla ei keskitytä pelkästään rakentamiseen”

Vuoden katutyömaa -kilpailu kannustaa koko alaa huomioimaan kaupunkilaisten tarpeet entistä paremmin.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2026, 15:25
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Ei kommentteja artikkeliin Vuoden katutyömaat palkittiin Helsingissä, Espoossa ja Turussa – ”Parhailla työmailla ei keskitytä pelkästään rakentamiseen”
Tieluiskan työmaa Tapiolan urheilupuistossa. Kuva: Tieluiska

Töölönlahden tulvasuojelun työmaa on voittanut Helsingin Vuoden katutyömaa 2026 -kilpailun. Raati arvosti kilpailussa erityisesti ratkaisuja, joilla on vähennetty työmaista kaupunkilaisille aiheutuvia haittoja.

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