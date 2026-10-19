Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Korjausrakentaminen Arkkitehtuuri Uutiset

Porthania-allianssi aloittaa työt Helsingissä – valmista syksyllä 2028

Porthania on yksi arkkitehti Aarne Ervin tunnetuimmista rakennuksista ja yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkittävistä kohteista.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 19. lokakuuta 2026, 15:55
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Porthania-allianssi aloittaa työt Helsingissä – valmista syksyllä 2028
Rakennuksen talotekniikka, julkisivut ja vesikatot uudistetaan, ja sisätiloja kehitetään aiempaa joustavammiksi ja käyttäjälähtöisemmiksi. Urakan hintalappu nousi suunnitteluvaiheen jälkeen 38 miljoonaan euroon. (Kuva: Pauno Narjus / LPR-arkkitehdit)

Helsingin Yliopistokiinteistöjen, LPR-arkkitehtien ja SRV:n muodostama hankeallianssi siirtyy suunnittelusta toteutusvaiheeseen ja käynnistää Porthanian mittavan peruskorjauksen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Porthania-allianssi aloittaa työt Helsingissä – valmista syksyllä 2028”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset