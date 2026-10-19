Porthania-allianssi aloittaa työt Helsingissä – valmista syksyllä 2028
Porthania on yksi arkkitehti Aarne Ervin tunnetuimmista rakennuksista ja yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkittävistä kohteista.
Helsingin Yliopistokiinteistöjen, LPR-arkkitehtien ja SRV:n muodostama hankeallianssi siirtyy suunnittelusta toteutusvaiheeseen ja käynnistää Porthanian mittavan peruskorjauksen.
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