Itäradan 22 osakaskuntaa vetoaa Suomen hallitukseen: EU-tuki pitää maksimoida
Kuntien mielestä EU-liikennehankkeiden rahoitusmahdollisuudet ovat nyt poikkeuksellisen merkittäviä Suomen kannalta.
Itäradan 22 osakaskunnan mukaan Suomen tulee vaikuttaa määrätietoisesti siihen, että Itärata lisätään EU:n rahoituskauden 2028-2034 Verkkojen Eurooppa -välineen CEF-asetukseen EU-tukisaannon maksimoimiseksi.
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