Miljardihanke muuttaa Riian siluetin – 55 hehtaarin vanhalle teollisuusalueelle kaavaillaan noin 8 000 asunnon kaupunginosaa
Arabirahalla rakennettava Riga Waterfront on kokonainen uusi kaupunginosa, johon kaavaillaan 8000:ta asuntoa. Kustannusarvio on tällä hetkellä kolme miljardia euroa.
Latvian pääkaupungin Riian siluetti kaupungin halki kulkevalle Väinäjoelle mullistuu tulevina vuosina. Joen itärannalle, vanhan sataman ja teollisuusalueen paikalle on alkanut nousta Riga Waterfront -niminen kaupunkikehityshanke.
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