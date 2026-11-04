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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Miljardihanke muuttaa Riian siluetin – 55 hehtaarin vanhalle teollisuusalueelle kaavaillaan noin 8 000 asunnon kaupunginosaa

Arabirahalla rakennettava Riga Waterfront on kokonainen uusi kaupunginosa, johon kaavaillaan 8000:ta asuntoa. Kustannusarvio on tällä hetkellä kolme miljardia euroa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 4. marraskuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Miljardihanke muuttaa Riian siluetin – 55 hehtaarin vanhalle teollisuusalueelle kaavaillaan noin 8 000 asunnon kaupunginosaa
Riga Waterfrontin ensimmäiset asunnot luovutetaan vuoden 2027 kolmannella neljänneksellä. Kuva: Daniel Wallenius

Latvian pääkaupungin Riian siluetti kaupungin halki kulkevalle Väinäjoelle mullistuu tulevina vuosina. Joen itärannalle, vanhan sataman ja teollisuusalueen paikalle on alkanut nousta Riga Waterfront -niminen kaupunkikehityshanke.

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