Skanska jatkaa Pasilan rakentamista – nyt käynnistyy kerrostalotyömaa Skanskalla on samassa korttelissa käynnissä muun muassa toimistotalon ja pysäköintilaitoksen rakennustyöt.

Skanska käynnistää marraskuussa kerrostalon rakentamisen Keski-Pasilassa Helsingissä. Helsingin Resiina-niminen uudiskohde nousee kauppakeskus Triplan ja Pasilan aseman läheisyyteen ja siihen tulee 50 ympäristöluokiteltua asuntoa yksiöistä neliöihin. Parvekkeilta on näkymät joko tulevaan Höyrypuistoon tai korttelin sisäpihalle.