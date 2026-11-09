Skanska jatkaa Pasilan rakentamista – nyt käynnistyy kerrostalotyömaa
Skanskalla on samassa korttelissa käynnissä muun muassa toimistotalon ja pysäköintilaitoksen rakennustyöt.
Skanska käynnistää marraskuussa kerrostalon rakentamisen Keski-Pasilassa Helsingissä. Helsingin Resiina-niminen uudiskohde nousee kauppakeskus Triplan ja Pasilan aseman läheisyyteen ja siihen tulee 50 ympäristöluokiteltua asuntoa yksiöistä neliöihin. Parvekkeilta on näkymät joko tulevaan Höyrypuistoon tai korttelin sisäpihalle.
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