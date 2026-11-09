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Kategoriat Asunnot Rakentaminen Suhdanne Talous Uutiset

Skanska jatkaa Pasilan rakentamista – nyt käynnistyy kerrostalotyömaa

Skanskalla on samassa korttelissa käynnissä muun muassa toimistotalon ja pysäköintilaitoksen rakennustyöt.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. marraskuuta 2026, 9:06
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Ei kommentteja artikkeliin Skanska jatkaa Pasilan rakentamista – nyt käynnistyy kerrostalotyömaa
Kun Resiina-talo valmistuu, on Keski-Pasilan uusi asuinkortteli yhtä talo vaille valmis. (Kuva: Skanska)

Skanska käynnistää marraskuussa kerrostalon rakentamisen Keski-Pasilassa Helsingissä. Helsingin Resiina-niminen uudiskohde nousee kauppakeskus Triplan ja Pasilan aseman läheisyyteen ja siihen tulee 50 ympäristöluokiteltua asuntoa yksiöistä neliöihin. Parvekkeilta on näkymät joko tulevaan Höyrypuistoon tai korttelin sisäpihalle.

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