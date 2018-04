Yksinkertaisen asuntoremontin teettämisestä on tullut monimutkainen soppa – Työpäällikkö: ”Rakentaminen on niin vastuutonta, että ihan oksettaa tämä touhu”

Kun Jouni Pykäläinen aloitti remonttialalla vuonna 1989, yksi mies saattoi hänen mukaansa hoitaa kokonaisen asunnon remontoinnin. Nykyään pieneenkin yksiöön voi tarvita useamman remonttimiehen, sillä alalla vaaditaan aiempaa enemmän erilaisia sertifikaatteja ja lupia.

”Sähköhommien tekemiseen on tarvinnut erillisen luvan jo pitkään, mutta nykyään tarvitsee sertifikaatit myös putkitöiden ja vedeneristeiden tekoon. Sitten on tulityöluvat ja työturvallisuuskortit”, Pykäläinen sanoo.

Hän työskentelee remonttifirma Eropanin työpäällikkönä.

Pykäläinen painottaa ymmärtävänsä sinänsä hyvin, että ketä tahansa ei pidä päästää tekemään putki- tai märkätilatöitä. Ne vaativat erikoisosaamista. Mutta sertifikaatit ovat hänen mielestään lähinnä reunoiltaan irti oleva laastari varsinaisen ongelman päällä.

”Suomessa rakentaminen on niin vastuutonta, että ihan oksettaa tämä touhu.”

Luvat voivat yllättää

Asunnon remontoitiin vaadittavat luvat voivat yllättää etenkin asuntosijoittajan. Pykäläisen mukaan usein itse lupia enemmän hankaluuksia aiheuttaa niiden valvonta, koska se voi venyttää remontin kestoa huomattavasti.

”Usein lupia ja sertifikaatteja valvomaan tarvitaan isännöitsijä, taloyhtiön edustaja tai virallinen valvoja. Erilaisia tarkastuskäyntejä vaaditaan työn eri vaiheissa, mutta valvojat eivät välttämättä ehdi paikalle. Työtä ei kuitenkaan voi jatkaa ennen kuin tarkastus on tehty”, Pykäläinen sanoo.

Tästä taas seuraa se, että sekä remonttimiehet että remontin teettäjä turhautuvat odotteluun. Joskus työt taas tehdään lopulta tarkastuksista piittaamatta niin, että kun valvoja lopulta saapuu paikalle, kaikki on valmista.

”Remontti- ja rakennusala ovat villi länsi”

Ja sitten päästään siihen varsinaiseen ongelmaan.

”Suomessa remontti- ja rakennusala ovat villi länsi. Sertifikaattien ja erilaisten lupien vaatiminen ovat ylipäätään seurausta siitä, että alalla on kaikenlaista viheltäjää. EU:n myötä rajan yli on alkanut tulla alalle porukkaa, joilla ei ole mitään ammattitaitoa.”

Työ tehdään, miten sattuu, ja joku saa aina korjata jäljet.

Pykäläisen mukaan ei ole ennen kuulumatonta, että esimerkiksi märkätilatöihin vaadittavan sertifikaatin omaavan suomalaisen pääurakoitsijan edustaja laittaa nimen sopimuspaperiin ja teettää kuitenkin varsinaisen työn alihankkijalla, jolla sertifikaattia ei ole.

”Sitten on vielä sekin ongelma, että jos ongelmia tulee, niin kuka vie asian eteenpäin? Onko se isännöitsijä vai joku muu? Yleensä asiaa pompotellaan sinne tänne, ja taas kuluu aikaa.”

”Perävalot vain vilahtavat”

Päästyään vauhtiin Pykäläinen haluaa kommentoida laajemminkin suomalaisen rakentamisen ongelmia.

”Sellaista tapahtuu paljon, että joku firma ilmoittaa voivansa tehdä jonkun remontin tietyllä summalla. Sitten he huomaavat remontin aikana, että kustannusarvio ei pädekään. Ja häipyvät. Perävalot vain vilahtavat kulman taakse. Näin tämä homma toimii Suomessa.”

Kun työn aloittanut rakennusfirma on häipynyt, pääurakoitsija yrittää saada työn valmiiksi keinolla millä hyvänsä.

”Sitten hommat tehdään loppuun huithapelityyliin.”

”He haluavat kunnon voiton”

Pykäläisen mukaan alalla ollaan laajasti tietoisia hänenkin mainitsemistaan ongelmista, mutta niistä ei haluta puhua julkisuudessa.

”Kaikkein suurin ongelma rakennusalalla Suomessa on mielestäni, että suuret rakennusliikkeet kilpailuttavat alihankkijat nollakatteella tai jopa miinuksella. He haluavat kunnon voiton. Lopputulos on, että työ tehdään miten sattuu ja joku saa aina korjata jäljet.”

Seurauksena on myös paljon konkursseja.

”Tiedän monta remonttiyritystä, jotka ovat menneet konkurssiin, koska isot rakennusliikkeet eivät maksa heille tai jättävät osan maksuista maksamatta omituisilla verukkeilla.”