Timo Stenius: Kojamon listautuminen voi muodostua poliittisesti hankalaksi

”On hyvä kysymys, miten se (Kojamon listautuminen) vaikuttaa poliittiseen tilanteeseen ja keskusteluun. Se on ilman muuta vaikea paikka, jos vuokrat nousevat yhä ja asuminen kallistuu edelleen. Voi käydä niin, että listaus antaa vääränlaisen signaalin poliittisille päättäjille, jotka haluavat rajoittaa vuokria, ja siihen voi jopa tulla uutta lainsäädäntöä”, Stenius kommentoi kysymystä Kojamon listautumisesta KTI:n ja MSCI:n järjestämässä kiinteistöalan seminaarissa Helsingissä 24. toukokuuta.

Stenius kuului tapahtumassa paneeliin, jolta yleisön joukossa ollut toimittaja kysyi, onko julkisesta omistuksesta periaatteessa vapaa pörssi oikea paikka asuntosijoitusyhtiölle, jonka omistajina on ammattiliittoja ja eläkeyhtiöitä.

Steniuksen mukaan poliittinen tilanne voikin muodostua vaikeaksi niille instituutioille, jotka ovat sijoittaneet asuntoihin. Elo on itse sijoittanut Kojamon kilpailijaan Satoon.

Sen sijaan markkinoiden kannalta Stenius piti Kojamon listautumista hyvänä asiana.

”Markkinoille on hyvä, että meillä on sellainen peluri, joka keskittyy tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Listaus antaa Kojamolle myös mahdollisuuden saada uutta osakepääomaa ja käyttää lisää rahaa asunto-ohjelmaansa. Se on hyvä tarjonnan ja markkinoiden kannalta.”

Aikaisemmin VVO-nimellä toiminut yhtiö suunnittelee listautuvansa Helsingin pörssin päälistalle vielä kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana. Kojamo aikoo kerätä listautumisessa 150 miljoonan euron bruttovarat laskemalla liikkeelle uusia osakkeita.