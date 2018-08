Suomalaisia miniasuntoja kauhistellaan jo ulkomailla, sanoo kaupunkiprofessori Mari Vaattovaara – ”Köyhille rakennetaan hellahuoneita”

Kyse ei kuitenkaan ole kiinnostuksesta positiivisessa mielessä.

Vaattovaara kertoo, että hänelle on vastikään soittanut parikin toimittajaa Britanniasta.

”Minulta on kysytty, onko tosiaan totta, että teillä Suomessa saa rakentaa 15 neliön asuntoja”, hän kertoo.

Sato on rakentanut Vantaan Martinlaaksoon 15 neliön miniasuntoja. Pienet asunnot ovat kiinnostaneet myös muita yhtiöitä. YIT esitteli oman 24 neliöisen Smartti-asuntomallinsa vuonna 2016.

Vaattovaara kapinoi kiihkeästi miniasuntojen rakentamista vastaan. Hänen mielestään 15 neliömetrin yksiöt eivät kuulu hyvinvointivaltioon.

”Ekonomistit ja rakennusteollisuus päättävät meidän asumisesta. Pienissä asunnoissa on kalleimmat neliöt ja parhaat voitot. Suomeen on tulleet sen takia jo kansainväliset kiinteistösijoittajat”, Vaattovaara sanoo.

Vaattovaara toivoo keskustelua neliöiden alarajasta

Vaattovaaran mukaan Brianniassa arkkitehdit ovat lähteneet keskustelemaan, missä asumisen neliöiden alaraja menee. Hän toivoo, että näin tapahtuisi myös Suomessa, mutta epäilee, etteivät suomalaiset arkkitehdit uskalla nousta heitä työllistävää rakennusteollisuutta vastaan.

Britanniassa neliöiden alaraja asuntoa kohden on Vaattovaaran mukaan 45 neliötä. Toisena esimerkkinä hän mainitsee Tanskan Kööpenhaminan, jossa vanhojen alueiden minimiksi on määrätty 55 neliötä ja uusien alueiden 65 neliötä.

”Kööpenhamina oli lähes konkurssissa 1990-luvun alussa. Siellä kaupungin vanha osa oli täynnä pieniä asuntoja. Varakkaat muuttivat pois”, Vaattovaara sanoo.

Vaattovaara sanoo ymmärtävänsä isompien asuntojen vaatimukseensa sisältyvän ristiriidan. Pienituloisilla ei ole varaa isoihin asuntoihin, mikä ohjaa kysyntää pienten asuntojen suuntaan.

Suunta on kuitenkin väärä, kun esimerkiksi Vantaalle on rakennettu 15,5 neliön yksiöitä. ”Martinlaakson taakse on rakennettu kokonainen talo täyteen koppeja, joiden vuokra on 500 euroa kuukaudessa. Ne on kalliita neliöitä”, Vaattovaara sanoo.

”Minun mielestäni yksiöt pitäisi kieltää.”

”Pelkään, että meille tulee huono-osaisuuden kasaumia”

Kaupunkiprofessori palauttaa mieliin hyvinvointivaltion visionäärin, sosiaalipoliitikko Pekka Kuusen 1960-luvulla esittämän varoituksen, ettei asuntotuotantoa pitäisi rakentaa hetkellisen kysynnän mukaan. Kuusi myös ennusti, että 1980-luvulla olisi päästy ”yli kaksiokauden”.

Toisin kävi: ”Helsinki kasvaa kovaa vauhtia. Nyt rakennetaan kiireellä kaupunkia, joka ei ole kestävä”, Vaattovaara sanoo.

”Köyhille rakennetaan hellahuoneita. Pelkään, että meille tulee huono-osaisuuden kasaumia.”

Vaattovaara pitää virheenä, että valtio tukee yksiöiden rakentamista. Rakennusteollisuus kiittää: ”Se on hyvätuottoista hommaa”, Vaattovaara sanoo.

”Ekonomistien argumentti on, että täytyyhän niitäkin palkita, jotka rakentavat niitä [pieniä asuntoja]. Ja että on rakennettava mitä ihmiset haluavat. Minun mielestäni sen sijaan pitäisi keskustella siitä, mikä on hyvinvointivaltion minimi.”

Manhattanillakin isompia asuntoja

Vaattovaara ottaa vertailukohdan New Yorkin Manhattanilta Yhdysvalloista. Siellä tilaa on nihkeästi, mutta asuntojen neliömäärät on määrätty huomattavasti suomalaista nykytrendiä isommiksi.

”Meillä on maata, meillä on tilaa. Asumisen korkeaa hintaa ei ratkaista rakentamalla miniyksiöitä, vaan kaavoitusta ja tontteja lisäämällä”, Vaattovaara sanoo.

Asuntojen hintoja nostavat tiukat määräykset.

”Meidän markkina on pieni ja rakentaminen kaikenlaisin standardein aika lukittu. Kaikenlaisia säädöksiä on liikaa.”