Työpäällikkö Teemu Södö kehottaa oppimaan virheistä – ”Niitä ei saa pelätä”

Työpäälliköiden pitää nykyään olla melkoisia multitaskaajia. YIT:n Teemu Södölläkin on alaisuudessaan neljä työmaata: Oulun Asemantornit I ja II, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon osaamiskeskus ja syksyllä käynnistyvä Kalajoen Merenojan koulu.

”Kieltämättä välillä tulee vähän jakomielitautinen olo. Työssä pärjäämisessä iso rooli on sillä, että projektin toimihenkilöt ovat ammattitaitoisia. Meillä he ovat, joten luottamus on kyllä kova”, Södö kertoo.

Södö yrittää käydä jokaisella työmaalla kerran viikossa, mutta aina se ei hallinnollisten töiden paineessa onnistu. ”Keskustelen työmaan johdon kanssa lähes päivittäin. Sillä tavalla pysyn ajan tasalla siitä, miten hankkeella menee ja onko jotain mielen päällä.”

Teemu Södö Syntynyt Kuivaniemellä 1982, asuu perheineen Oulussa

Insinööri, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Oulun ammattikorkeakoulu, 2017

Rakennustekniikan insinööri, Oulun ammattikorkeakoulu, 2008

Työpäällikkö, YIT Talo oy, (ent. Lemminkäinen Talo oy) 8/2017–

Vastaava työnjohtaja, Lemminkäinen Talo oy, lähes koko työura

Lisäksi työnjohdon harjoittelijana opiskeluaikoina, Lemminkäinen Talo oy, 2006–2008

Harrastaa mökkeilyä, laskettelua perheen kanssa ja salibandyä

YIT:n toimistolla Oulussa kiireisen työpäällikön puhelin soi jatkuvasti, kalenteri venyy ja paukkuu ja joku nykii aina hihasta. ”Kiireen kanssa oppii elämään. Päätöksiä pitää tehdä liukuhihnatyönä.”

Kiireen ja työpaineiden vastapainoksi Södö nauttii muun muassa mökkeilystä perheineen. Perheen merkityksestä kertoo se, että miehellä on puhelimessa soittoäänenä oman tyttären laulua.

Monitoimitalo kehitti

Södö on päässyt urallaan jo rakentamaan isoja ja kiinnostavia kohteita. Oulun Asemantornit koostuu kahdesta 12-kerroksisesta asuintornitalosta. Ensimmäinen torni valmistuu joulukuussa 2018, toinen siitä vuoden päästä.

Hän oli vastaavana työnjohtajana Hiukkavaaran monitoimitalossa, joka toteutettiin allianssihankkeena. Mies muistelee projektia hyvällä.

”Se oli hyvä ja ammatillisesti kehittävä hanke. Minulle suurin oppi liittyi allianssihankkeen läpiviemiseen ja sen ymmärtämiseen, mitä oikeasti tarkoittaa, kun yhdessä tehdään ja kaikki osapuolet ovat ikään kuin samassa veneessä eikä sooloilua sallita.”

Södöstä allianssi sopii hyvin suuriin hankkeisiin, ei kovin pieniin. Jo pelkästään kehitysvaihe on yllättävänkin raskas ja kulut nousevat suuriksi. Siksi hän ei suosittele sitä alle kymmenen miljoonan euron hankkeisiin.

Erilaiset yhteistoiminnalliset hankkeet ovat yleistymässä, mutta Södö olisi niiden yhdistelemisessä varovainen.

”Jos on paljon sekaisin piirteitä eri malleista, rajat ja vastuut voivat hämärtyä.”

Nykyisistä Södön työmaista kehitysvammahuollon osaamiskeskus on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, jossa on kuitenkin allianssimaisia piirteitä.

Vastuu ei pelota

Södö pääsi varsin pian rakennustekniikan insinööriksi valmistumisensa jälkeen vastuullisiin tehtäviin ja vastaavaksi työnjohtajaksi. Noin vuosi sitten hänet nimitettiin työpäälliköksi. Hän on ollut lähes koko työuransa ensin Lemminkäisellä, sitten yhdistyneessä YIT:ssä.

Haastavinta työpäällikön työssä on Södön mukaan se, että rakennushankkeissa on nykyään niin paljon eri osapuolia. Henkilövirran ja informaation hallinta on työlästä.

”Asioita pitää oppia vastuuttamaan ja jakamaan oikeaan suuntaan, muuten loppuu kapasiteetti kesken. Oman haasteensa tuovat Lemminkäisen ja YIT:n fuusioon liittyvät muutokset muun muassa toimintajärjestelmään. Toivonkin, että tässä kohtaa 1+1 ei ole 2, vaan jotain aivan muuta.”

Södö myöntää, ettei ole kauhean mukavaa kertoa osapuolille, että nyt tällä hankkeella menee taloudellisesti huonosti.

”Se kuitenkin kuuluu tähän työhön. Ikävätkin asiat pitää pystyä kertomaan rehellisesti: se pätee laajemminkin elämään.”

Södöstä hommat pitää tehdä sovitusti ja huolellisesti, jotta laatu on hyvää ja mahdolliset ongelmat tulisivat niin varhaisessa vaiheessa esille kuin mahdollista. Jälkiviisastelua hän ei oikein suvaitse.

”Niin kauan kuin ihmiset näitä töitä tekevät, virheitä sattuu. Enemmänkin kyse on siitä, miten niihin reagoidaan ja niistä otetaan opiksi. Virheitä ei saa pelätä, muuten luovuus pysähtyy ja kehittyminen myös.”