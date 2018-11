Ei mikä tahansa rakennus – Ohranan talon palauttaminen asuinkäyttöön on vienyt yli kaksi vuotta

Ohranan talona tunnettu uusrenessanssitalo Helsingin Korkeavuorenkadulla on palautettu alkuperäiseen asuinkäyttöönsä.

Eläkkeelle jäänyt Helsingin Sanomien toimittaja Unto Hämäläinen on koonnut talon poikkeuksellisen värikkään historian yksiin kansiin. Hämäläinen on tutkinut lähteitä huolellisesti ja siteeraa niitä tiuhaan.