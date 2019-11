Kirjaston urakoitsijan rakennusyhtiö Omeran konkurssi on johtanut monimutkaisiin juridisiin neuvotteluihin. Asiasta kertoi ensimmäisenä Viisykkönen.

Työt pysähtyivät työmaalla maaliskuussa ja niitä päästiin jatkamaan vasta kesällä. Nyt urakkaa jatkaa SRV, joka sopii kunnan kanssa erikseen jokaisesta vaiheesta.

Omera ehti maksaa julkisivuihin tarkoitetuista kupareista 160 000 euroa ja ne odottavat valmiiksi leikattuina pohjanmaalaisen varastossa. Osa julkisivuista ehdittiin asentaa viime talvena

Rakennus ei valmistu ennenkuin kuparit saadaan työmaalle, ja kunta on ratkonut ongelmaa neuvoitteluin kuparitoimittajan kanssa. Niissä on edetty tilanteeseen, jossa kunta ostaa kuparit 206 000 eurolla. Samalla on sovittu, että rakennuspeltiyhtiö palauttaa Omeran konkurssipesälle jo maksetun osuuden, 160 000 euroa. Epäselväksi on edelleen jäänyt se, mitä tapahtuu, jos konkurssipesä vaatiikin jo maksettua osuutta itselleen. Silloin peltifirman ei tarvitse palauttaa kunnalle mitään.

Kirjastohankkeen piti alun perin maksaa 14,3 miljoonaa euroa, mutta töiden keskeytys ja kirjaston valmistumisen viivästyminen maksavat vielä lisää. Kirjaston on määrä avautua ensi vuoden syyskuussa.