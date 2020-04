Korona vaikuttanut taloyhtiöiden korjaushankkeista lähes joka kolmanteen, talousvaikutukset toistaiseksi vähäisiä

Eniten virus on vaikuttanut korjaushankkeita koskevaan päätöksentekoon, joka on viivästynyt lähes joka viidennessä taloyhtiössä.

Tiedot selviävät Kiinteistöliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä, johon vastasi yli 3300 taloyhtiöiden hallitusten jäsentä tai isännöitsijää huhtikuun kahden ensimmäisen viikon aikana.

Korjaushankkeiden suunnitteluun korona on vaikuttanut joka kymmenennessä vastauksessa ja urakointiin lähes yhtä monessa tapauksessa.

”Huhtikuun toisella viikolla koronan vaikutukset yleistyivät vastauksissa edelliseen viikkoon verrattuna, mikä kertoo siitä, että kriisin vaikutukset selviävät vähitellen käytännön toiminnassa”, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero toteaa.

Talousvaikutuksia toistaiseksi alle 20 prosentilla taloyhtiöistä

Koronakriisin vaikutukset taloyhtiöiden talouteen ovat olleet toistaiseksi varsin vähäisiä. Hieman alle 20 prosenttia vastaajista ilmoitti, että joitakin vaikutuksia on kuitenkin jo ollut.

Koronakriisi on vastausten perusteella vaikuttanut eniten niiden taloyhtiöiden talouteen, joilla on keskimääräistä huomattavasti enemmän vuokratiloja eli liike- tai toimistotiloja. Näiden taloyhtiöiden edustajista 17 prosenttia raportoi, että vuokralainen on vaatinut vuokriinsa lykkäystä tai leikkausta.

14 prosenttia tilojaan vuokraavista taloyhtiöistä kertoi, että taloyhtiö on myöntänyt vuokralaisille lykkäyksiä tai leikkauksia.

Kevään yhtiökokouksien selvittely menossa

Kiinteistöliitto tiedusteli kyselyssään myös taloyhtiöiden kevään yhtiökokouksien järjestelyistä poikkeusolosuhteissa. Kolmannes vastaajista ilmoitti siirtävänsä yhtiökokousta myöhempään ajankohtaan.

Runsas neljännes vastaajista ilmoitti, ettei päätöstä yhtiökokouksen järjestämisestä ole vielä tehty. 18 prosenttia vastaajista kertoi, että yhtiökokous on pidetty tai pidetään normaalina fyysisenä kokouksena, viranomaispäätöksiä kuitenkin noudattamalla.

Etäyhteyksiä ilmoitti käyttävänsä 13 prosenttia vastaajista. Kuusi prosenttia vastaajista kertoi, että taloyhtiö kerää etukäteen osakkaiden kannat kirjallisesti yhtiökokousta varten.

Kysely toteutettiin osana Kiinteistöliiton säännöllistä Korjausrakentamisbarometria 31.3. – 13.4.2020. Kysely suunnattiin Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden vastuuhenkilöille kaikkialla Suomessa.

Vastaajia oli 3332, joista hallitusten jäseniä 2952, isännöitsijöitä 313 ja muita taloyhtiövastaajia 68 henkeä.