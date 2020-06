Kiirunan uuden keskustan rakentamiseen tarkoitetut elementit ovat Lujabetonille päänavaus vientikaupassa Pohjois-Ruotsiin. Hanke on erittäin vaativa, sillä aikataulut ovat tiukat ja volyymit suuret.

Pohjois-Ruotsissa rakennetaan parhaillaan kiivaasti, sillä käynnissä on lukuisia teollisuuskohteita sekä mittavat Kiirunan ja Jällivaaran kaupunkien siirtoprojektit rautamalmikaivostoiminnan alta.

Lujabetoni toimittaa Kiirunan kaupungin asuinkorttelikohteisiin ja liiketilojen pohjakerroksiin vaativia erikoisbetonielementtejä eli raskaasti kuormitettuja esijännitettyjä jännebetonipalkkeja.

”Tällä hetkellä Pohjois-Ruotsissa on erittäin hyvä markkinatilanne. Tavoittelemmekin jatkossa enemmän ja lisää vastaavanlaisia vientikauppoja Ruotsiin, sillä kotimaan kaupan lisäksi pystymme varmistamaan vientikapasiteetin useamman tehtaan turvin muun muassa Haapajärven, Kärsämäen ja Siilinjärven elementtitehtailtamme”, Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo sanoo yhtiön tiedotteessa.

Nyt tehdyn kaupan erikoisbetonituotteet valmistetaan kokonaisuudessaan Lujabetonin Siilinjärven tehtaalla, jossa tuotanto kaupan myötä käynnistettiin ripeällä aikataululla toukokuussa ja sitä jatketaan keskeytyksettä kesälomakauden läpi.

Samalla yhtiö hioo kansainvälisen projektinhallinnan toimintamallia ja sopeuttaa CE-merkittyä tuotantoaan Ruotsin betonimarkkinan kansallisiin piirteisiin.

Ruotsin betonielementtimarkkina on Lujabetoni-konsernille jo entuudestaan varsin tuttu, sillä sen osakkuusyhtiö Prefabmästarna Sverige AB on toimittanut runkorakentamisen kokonaispalveluja vuodesta 2012. Yhtiö on kasvanut jatkuvasti.