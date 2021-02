Imatra suunnittelee puista urheilutaloa – tavoitteena päästä rakentamaan ensi vuonna

Imatran kaupunginhallitus päätti maanantaina käynnistää uuden urheilutalon hankesuunnittelun. Urheilutalo rakennetaan puusta ja sen on tarkoitus olla elinkaaritarkastelulla katsottuna hiilineutraali.

Imatran toimitilat hakee hankesuunnitteluun ympäristöministeriöltä rahoitusta, jota on mahdollista saada enintään 150 000 euroa. Ministeriön tukea on saatu myös syksyllä käynnistettyyn hiilineutraalin urheilutalon konseptiselvitykseen, jonka on määrä valmistua maaliskuussa.

”Hiilineutraaliusnäkökulma on toinen puoli. Toinen puoli on se, mitä tiloja uuteen urheilutaloon tulee ja kuinka iso siitä rakennetaan”, sanoo Imatran apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino.

Heinon mukaan yksityisten toimijoiden into toteuttaa kaupallisia liikuntatiloja julkisin varoin toteutettavien yhteyteen määrittää rakennuksen lopullisen koon ja muodon.

Urheilutalon on määrä korvata Imatran nykyinen, vuonna 1982 valmistunut urheilutalo. Talossa on todettu muun muassa sisäilma- ja kosteusongelmia sekä rakennusvirheitä, joista aiheutuu haittaa ja käyttökatkoksia. Peruskorjauksen kustannuksiksi on arvioitu 12,3 miljoonaa euroa.

Vanha urheilutalo ei myöskään täytä kaikkien lajien käyttäjien vaatimuksia.

”Uuden talon suunnittelussa muuntautuvuus ja joustavuus nousevat varmaankin tärkeiksi asioiksi. 2020-luvulla on vaikeaa ennustaa 2050-luvun liikkumisen tarpeita”, Heino sanoo.

Kaupungin tavoitteena on, että investointipäätös voitaisiin tehdä kesällä 2021 ja rakennustyöt alkaisivat vuonna 2022.