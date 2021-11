Lähes kaikki LVI-alan yritykset arvioivat, että vastavalmistuneilla ei ole riittäviä taitoja työelämään

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn tuloksien mukaan valmistuneiden osaaminen ei vakuuta työnantajia. Yli 90 prosenttia kyselyn vastaajista arvioi, että tutkinnon suorittaneiden osaaminen ei ole riittävä työelämään siirtymiseksi. Noin 70 prosenttia totesi, että osaavan työvoiman saaminen on omalla alueella vaikeaa. Alle puolet vastaajista on osallistunut alueensa koulutustarpeiden ennakointiin. Lisäksi yritykset totesivat, että työpaikkaohjaajien koulutusta ei ole tarjolla riittävästi.

Kyselyn tulokset harmittavat LVI-TU:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkistä.

”Talotekniikka-alan opetusta ja tutkintoja pidetään hyvin laadukkaina. Koulutukseen on saatu hyvin hakijoita, ja työllistyminen on ollut korkealla tasolla myös taantuman aikana. Ilmeisesti asiat ovat sujuneet turhankin hyvin ja helposti. Poikkeusolot ovat paljastaneet, että keskusteluyhteys on selvästi heikentynyt”, Mäkinen sanoo.

Mäkisen mukaan koronaepidemia on saanut oppilaitokset hyvin varovaisiksi. Se on näkynyt myös työssäoppimisen määrässä, vaikka työmaat ovatkin pyörineet lähes normaalisti. Useat yritykset ovat kertoneet, että opiskelijoita olisi työmaille kaivattu.

Mäkisen mukaan tuloksia ei ole syytä jäädä surkuttelemaan. LVI-alan koulutuksen laatua on ennenkin nostettu yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä. Vuosituhannen vaihteessa heikosta vetovoimasta kärsinyt ala nousi kaikkien yllätykseksi nuorten suosikiksi. Tätä selitettiin alan ammattien arvostuksen nousulla ja hyvillä työllisyysnäkymillä.

”Toivottavasti nyt käy niin, että tästä havahdutaan ja linjat aukaistaan uudelleen oppilaitosten ja yritysten välillä. Yrityksillä on hyvin selvä mielipide siitä, mitä opiskelijoiden pitäisi osata ennen työssäoppimaan tuloa ja myös siitä, mitä työpaikalla voidaan opettaa”, Mäkinen sanoo.